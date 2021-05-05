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05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:08:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:08:00

Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya

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DSÖ, Batı Afrika'da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı kaydedildi.

Gıda sorununa karşı gelecek 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gıda sorununun en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilebileceği vurgulandı.

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Gıda sorunu
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