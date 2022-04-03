Başkan Erdoğan'ın talebiyle açıldı

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03 Nisan 2022 Pazar 08:20:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 08:56:00

Başkan Erdoğan talep etti: Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivil Ukraynalı ve yabancı vatandaşların tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talebi doğrultusunda Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, 3 Nisan 2022'de Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldığı, hareket yolunda "sessizlik rejimine" sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği kaydedildi.

Yabancı vatandaşların Berdyansk'tan da ister Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelere isterse de Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a gidebilecekleri aktarıldı.

İnsani koridorun Ukrayna tarafının da "sessizlik rejiminin" sıkı bir şekilde gözetmesi durumunda hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, Kiev yönetiminden Moskova saati ile 03.00'e kadar tahliyeye hazır oldukları yönünde yazılı teyit talep edildi.

Açıklamada, Kiev yönetiminin "sessizlik rejimine" uyacakları yönündeki yazılı beyanı hem Rus hem de Türk taraflarına ayrıca Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine de iletmesi gerektiği kaydedildi.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı Kiev yönetimi UKRAYNA
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