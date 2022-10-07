Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan gündemini sarstı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında önce, Yunan Başbakan Miçotakis'in provokatif hareketlerine değinen Başkan Erdoğan, hemen ardından bir gazetecinin verdiği yanıtla ülke gündemine damgasını vurdu.

MİÇOTAKİS'E SERT SÖZLER

Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Miçotakis'le akşam yemeğindeki gerilimi gündeme getirdi. "Bu akşam yemekte konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş." sözlerini kullanan Erdoğan, "Rahatsız olduğu için de aslında bu tür yemek adabına terstir; kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum, herhalde başkandan almıştır izni. Orada çıktı bir konuşma yaptı. Yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Olması gereken yerde değiller. Hala bunların bütün politikaları yalan üzerine kuruludur, hep yalan... Dürüstlük yok." ifadeleriyle Miçotakis'in ikiyüzlü politikasını eleştirdi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Hemen ardından bir Yunan gazetecinin sorusuna yanıt veren Erdoğan, Bir kez daha "Bir gece ansızın gelebiliriz" vurgusunda bulundu.

Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz, dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" sorusuna "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." yanıtını veren Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan manşetlerinde ilk sırada yer aldı.

"ERDOĞAN'DAN YENİ MEYDAN OKUMA"

Ethnos gazetesi gerilimi, "Türk-Yunan ilişkileri kırmızıda: Erdoğan'ın yeni meydan okumaları ve Atina'nın şimdiki karşı saldırısı" manşetiyle duyurdu. Erdoğan'ın Yunan gazeteciye verdiği yanıtı da manşetten duyuran gazete, "Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan tehditleri: Söyleyecek bir şeyimiz yok, bir gece ansızın gelebiliriz" başlığını kullandı.

To Vima, "Olaylı akşam yemeği, Erdoğan'ın verdiği gözdağı ve Miçotakis'in yanıtı" manşetini kullandı. Gazete, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef aldığını ileri sürerek "Erdoğan Yunanistan'a saldırmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN OLAĞANÜSTÜ MEYDAN OKUMA"

İki lider arasındaki olaylı akşam yemeğinden de bahseden To Vima, "Prag'da Miçotakis-Erdoğan kavgası: Adalardaki egemenliğimizi sorgulamayı durdur" başlığını attı.

CNN Yunanistan, Prag'daki akşam yemeğine ilişkin "Türkiye'den olağanüstü meydan okuma: Prag'da Erdoğan ve Miçotakis arasında gerilim" başlığını attı.

Ta Nea, gazetesi manşetinde, Başkan Erdoğan'ın "Bir beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş" sözlerini kullandı.

"ERDOĞAN GERİ ADIM ATMIYOR"

Kathimerini gazetesi, Başkan Erdoğan'ın taviz vermeyen bir tutum izlediğini söylediği yazısında, "Başkan Erdoğan geri adım atmıyor" ifadelerini kullandı.

"Miçotakis'in adaların egemenliğinin sorgulanmasına sert tepkisinden sonra Erdoğan'ın öfkesi" manşetini seçen Protothema ise, Türk ve Yunan liderlerin akşam yemeğinin gerilimli geçtiğini vurguladı.

Atina yönetimine desteğiyle bilinen Eleftheros Typos gazetesi, 'Prag'da sıcak olay: Erdoğan gösterisi başarısız, Miçotakis'in ağız sulandıran karşılığı' gibi bir başlık kullandı.

Kathimerini, 'Miçotakis ve Erdoğan arasında gerginlik: Adaların egemenliğini sorgulama' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Gazete, Erdoğan konuştuktan sonra hızlı adımlarla kürsüye yürüyen Miçotakis'in Türk lidere doğrudan yanıt verdiğini savundu.

Kathimerini'deki bir başka haber ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Yunan gazetecinin sorusuna verdiği yanıt oldu. 'Erdoğan: Bizi rahatsız eden hangi ülke olursa olsun, bilmeliler ki, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' başlığını kullanan gazete, Türk liderin mesajını öne çıkardı. Erdoğan'ın basın toplantısında bir gazeteci "Bir gece ansızın gelebiliriz' demekle'Yunanistan'a saldırıda bulunacağınızı mı?' kastediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.