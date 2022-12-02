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02 Aralık 2022 Cuma 08:51:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 08:51:00

Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi

Kaynak: TRT

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Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in askeri danışmanı Tuğgeneral Erich Vad, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan tahıl koridoruyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vad, 'Bu anlaşmanın ortaya çıkmasının gerçekten hem Rusya hem de Ukrayna ile aynı zamanda görüşen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın başarısı olduğunu söyledi. Erdoğan'ın "tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi" olduğunu ifade etti.

Uzun yıllar eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in askeri danışmanı olarak görev yapan emekli Tuğgeneral Erich Vad, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuğunu ve NATO'daki rolünün önemini TRT Almanya Temsilciliği'ne anlattı.

Danışmanlığın yanı sıra Alman televizyon kanallarında güvenlik politikaları uzmanı olarak yorumculuk yapan Erich Vad, Türkiye'nin uluslararası sahadaki etkisine dikkat çekti.

Tahıl koridorunun önemine vurgu yapan Vad, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmanın ortaya çıkmasının gerçekten hem Rusya hem de Ukrayna ile aynı zamanda görüşen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın başarısı olduğunu söylemek lazım. Birleşmiş Milletler'in de buna katkısı oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de dahil oldu ve savaş esnasında bu anlaşmaya imza atmak gerçekten süper bir olaydı.

Bu anlaşmanın uzatılmasına sevindim. Bu vesileyle gelecekteki görüşmelerin zemini hazırlandı. Bu format çok ilgi çekici olabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı bu süreçte çok belirleyici bir rol oynayabilir çünkü o hala Putin ile konuşuyor. Birçok Batılı devlet adamı bunu yapmıyor veya sadece telefonda görüşüyor."

Merkel'in eski danışmanı, Almanya'nın Rusya Ukrayna Savaş'ında siyasi ve diplomatik bir çözüm arayışına girmeyi ihmal ettiğini ve Türkiye'nin bu konuda bir istisna olduğunu söyledi.

Devlet adamlarının şahsi temaslarının önemli olduğunun altını çizen Erich Vad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen "tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi" olduğunu ifade etti.

NATO'nun genişleme sürecine de değinen emekli Tuğgeneral, Türkiye'nin ittifak için çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi:

"Türkiye NATO için jeostratejik açıdan çok büyük bir öneme sahip. Türkiye NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip. Almanya'nın artık bu konumda olduğunu söyleyemeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen işler halde. Emekli general olarak bunun değerlendirmesini yapabiliyorum. Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı ile çok yakın temasımız da vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten çok iyi bir ordu ve Türkiye bu nedenle Batı için çok önemli."

Erich Vad, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği terör eylemlerine dikkat çekerek Türkiye'nin terör konusundaki endişelerinin anlayışla karşılanması gerektiğini belirtti.

Vad, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştirdiğini görmek ve anlamak gerekir. Türkiye'nin aynı zamanda Suriye ve Irak ile çok uzun bir sınır hattı olduğunu ve orada kendini koruma ihtiyacı olduğunu da anlamak gerekiyor.

Türkiye o bölgeden 3,5 milyondan fazla mülteciyi kabul etti. Bu Almanya'nın kabul ettiği mülteci sayısından fazla. Bu açıdan bölgedeki güvenliğin Türkiye için önemli olması anlaşılır bir durum. Bunu böyle kabullenmek gerekiyor."

Etiketler : Angela Merkel Erich Vad PKK terör örgütü NATO Türkiye
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