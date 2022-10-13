Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı. İki lider Astana'da bir araya geldi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor.
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana'da bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, 'Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6'ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitmişti.
Geçtiğimiz günlerde Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Astana'da bir araya geleceği, görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkilerin ele alınacağı ifade edilmişti.
Kremlin Sözcüsü Peskov da, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.
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