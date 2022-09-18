VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı
Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında
Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi
KPSS bugün yapılacak
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Şentop'tan Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı
Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yaptı
Düğün evinde dağıtılan yemekten 14 kişi zehirlendi
Azerbaycan'ın şehit sayısı 80'e yükseldi
Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
MSB, İstanbul'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Tayvan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
Fransa'da trenlerden eşya çalan çete yakalandı
Menderes'in köyünde 61 yıldır dinmeyen acı
'Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı düşmanca davranışı şoke edici'
İkinci el oto satışında yeni karar
Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Hatay'da öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği sebzeler mahallelinin sofrasında
Almanya, Rosneft Almanya'ya kayyum atadı
MS HASTALARININ DÜŞMANI: TUZ VE SİGARA
Gerçek delibal boğazda yanma hissi yapar
Beslenme çantasında badem, fındık ve ceviz olmalı
18 Eylül 2022 Pazar 00:39:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 00:39:00

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında

ABONE OL

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesini aktaran gazeteler, ekonomik iş birliği ve doğalgaz sevkiyatı ayrıntısına dikkat çekti. Fransız kanalı, Erdoğan'ın diğer liderlerle çekilen fotoğrafını yorumladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katıldı. Zirve için Özbekistan'a giden Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

İki liderin görüşmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

FRANSIZ KANALI: ERDOĞAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN KANITI

Fransız LCI televizyonu, Erdoğan'ın, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyareti sırasında zirveye katılan diğer ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği sohbete ilişkin fotoğrafa vurgu yaptı.

Yayına katılanlar, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dair kareyi yorumladı. Konuklar, "Erdoğan'ın üstünlüğünü empoze edişinin kanıtı." ifadesini kullandı.

"PUTİN, TALEP EDEN POZİSYONDA"

Liderlerin beden dillerinin analiz edildiği yayında, "Putin, artık talep eden pozisyonda." şeklindeki görüş paylaşıldı.

ASSOCİATED PRESS: EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYİ GÖRÜŞTÜLER

Associated Press, ikili görüşmeyle ilgili haberinin ayrıntısında, "Ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel sorunları görüştüler." diye yazdı.

Görüşmede, Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl anlaşmasının da gündeme geldiği kaydedildi.

REUTERS: DOĞALGAZIN YÜZDE 25'İ RUBLE OLARAK ÖDENECEK

Reuters, Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme gelen doğalgaz sevkiyatına dikkat çekti.

Putin'in, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı doğalgazın yüzde 25'inin ruble olarak ödeneceğini söylediği aktarıldı.

Haberde, "Türkiye, Rusya ile Avrupa Birliği ülkelerine göre daha sıcak ilişkiler sürdürüyor." denildi.

TASS: TAHIL ANLAŞMASINI GÖRÜŞTÜLER

Rus TASS haber ajansı, iki liderin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında buluştuğunu duyurdu.

Küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığının belirtildiği görüşmede, İstanbul'da varılan tahıl anlaşmasının da konuşulduğu ifade edildi.

Etiketler : erdoğan putin rusya türkiye dünya gündemi
Çocuklarla ‘Memleketim'

Çocuklarla ‘Memleketim'
Yap bir Güzellik!

Yap bir Güzellik!
Baba-kız şarkısı

Baba-kız şarkısı
Karadeniz romantizmi

Karadeniz romantizmi
'O Kız' heyecanı

'O Kız' heyecanı
Venedik hatırası

Venedik hatırası
İlk konser heyecanı

İlk konser heyecanı
Ekimde düğün var

Ekimde düğün var
‘Duy Beni'de yaprak dökümü

‘Duy Beni'de yaprak dökümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes