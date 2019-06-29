Başkan Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti. Dikkat çeken görüşme yarım saat sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.
Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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