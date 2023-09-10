VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, G20'nin kapanış oturumuna katıldı
Taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ayrıldılar
10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Şarkının başına gelmeyen kalmadı
E-postalara emojiyle tepki verilecek
10 Eylül 2023 Pazar 12:38:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 12:38:00

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumuna katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine iştirak etti.

Törende, Hindistan Başbakanı Narendra Modi G20'nin dönem başkanlığını, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya devretti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan hindistan g20 liderler zirmesi
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Barbie stili

Barbie stili
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX