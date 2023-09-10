Başkan Erdoğan, G20'nin kapanış oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine iştirak etti.

Törende, Hindistan Başbakanı Narendra Modi G20'nin dönem başkanlığını, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya devretti.