Özbekistan'da dikkat çeken kare...

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16 Eylül 2022 Cuma 07:51:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 07:51:00

Başkan Erdoğan dünya liderleri ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Başkan Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada zirveye katılan diğer ülke liderleriyle bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ve diğer liderlerin yer aldığı kare sosyal medyada gündem oldu.

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti.

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarına başladı.

Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ne ziyarette bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN, SEMERKANT'TA AĞAÇ DİKTİ

Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle ağaç dikme törenine katıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, programı kapsamında zirvenin düzenleneceği kongre merkezine geldi.

Erdoğan burada diğer liderlerle ağaç dikme törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle birlikte kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF'İ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

EBEDİ ŞEHİR KOMPLEKSİNE ZİYARET

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Başkan Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan burada zirveye katılan diğer ülke liderleriyle bir araya geldi.

ÖZBEKİSTAN'DA DİKKAT ÇEKEN KARE

Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nin özel konuğu olan Başkan Erdoğan'ın liderlerle samimi sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler : Şevket Mirziyoyev 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi Semerkant
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