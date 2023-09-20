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20 Eylül 2023 Çarşamba 07:55:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 07:55:00

Başkan Erdoğan Biden'ın verdiği resepsiyona katıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Başkan Erdoğan'ın temasları sürüyor.

Başkan Erdoğan, eşi emine Erdoğan ile birlikte Biden ve eşinin verdiği resepsiyona katıldı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki resepsiyonda yaklaşık bir saat kaldı.

Etiketler : Erdoğan Biden resepsiyon Türkiye ABD ilişkileri liderler buluşması
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