Başkan Erdoğan Biden'ın verdiği resepsiyona katıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.
Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Başkan Erdoğan'ın temasları sürüyor.
Başkan Erdoğan, eşi emine Erdoğan ile birlikte Biden ve eşinin verdiği resepsiyona katıldı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki resepsiyonda yaklaşık bir saat kaldı.
- Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı
- "Türkiye ile sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz"
- IOC Başkanı Bach'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
- Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'den ''nükleer silahsızlanma'' çağrısı
- Başkan Erdoğan Biden'ın verdiği resepsiyona katıldı
- Peru ve Paraguay liderleri, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu