VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BUDO'nun 8 seferine hava muhalefeti engeli
Başbakan Şerif'ten Türkiye'ye çağrı... Başkan Erdoğan'ı Pakistan'a davet etti
Mersin'de uyuşturucuya geçit yok!
VİOP'ta endeks kontratı 10.134,75 puandan başladı
Terör örgütünü bitirecek planın detayları belli oldu
28 Şubat'ın hortlakları yine sahnede!
13 Mart 2024 Çarşamba 09:52:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 09:52:00

Başbakan Şerif'ten Türkiye'ye çağrı... Başkan Erdoğan'ı Pakistan'a davet etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ikili ticaretin genişletilmesi çağrısında bulunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İslamabad'a davet etti.

Pakistan'da Meclis oylamasıyla ikinci kez başbakan seçilen Şahbaz Şerif, Türkiye ile ikili ticaretin genişletilmesi çağrısı yaptı.

Başbakan Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı'yı başkentteki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi için ticaretin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin temel konularda birbirlerini sürekli desteklediklerini ve gelecekte de desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeni görevi için arayarak tebrik etmesinden memnun olduğunu söyleyen Şerif, milli muharip uçak KAAN'ın başarılı uçuşu için Türkiye'yi tebrik etti.

Şerif, Türkiye-Pakistan 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Erdoğan'ı Pakistan'a davet ettiğini belirterek Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'da ağırlamayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Büyükelçi Paçacı da başbakanlık görevine yeniden seçilen Şerif'i kutlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Etiketler : pakistan türkiye başkan erdoğan şahbaz şerif
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX