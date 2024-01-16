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16 Ocak 2024 Salı 05:12:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 05:12:00

Barzani'den Erbil saldırılarını "durdurmaya çabalıyoruz" mesajı

Kaynak: AA

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IKBY Başbakanı Barzani, Erbil'i hedef alan füze saldırılarını durdurmak için çalışacaklarını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği balistik füze saldırılarını en şiddetli şekilde kınayarak, "bu acımasız saldırıları durdurmak için" çalışacaklarını belirtti.

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından dün saat 23.30'da Erbil'de gerçekleşen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Barzani, Erbil'in bir kez daha İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından saldırıya uğradığını, bu "gerekçesiz" saldırıda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

IKBY halkına yönelik yapılan bu "korkakça" saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını belirten Barzani, Irak merkezi hükümetini Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin apaçık ihlaline" karşı ilkeli bir pozisyon alma çağrısında bulundu.

Barzani, uluslararası toplumdaki ortaklara tekrar eden bu saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, masum halkımıza karşı bu acımasız saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Erbil'e yönelik balistik füze saldırıları

IKBY Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği ve saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'deki saldırılara ilişkin, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.

Etiketler : IKBY Barzani Erbil saldırıları
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