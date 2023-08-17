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17 Ağustos 2023 Perşembe 14:46:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 14:46:00

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Süluk beldesi yenileniyor

Kaynak: AA

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Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad ilçesinin güneyindeki Süluk beldesi, yerel meclisin aydınlatma, park-bahçe düzenleme, refüj onarımı ve yol yapım çalışmalarıyla yenileniyor.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Ekim 2019'da kurulan Tel Abyad Yerel Meclisi, kendi imkanlarıyla Süluk'ta yürüttüğü çalışmalarla beldeye yeni görünüm kazandırıyor.

Tel Abyad Yerel Meclisi'ne bağlı Yerel Hizmetler Müdürü Muhammed Sultan, AA muhabirine, beldenin çevre yolu ile merkezdeki ara sokaklarında yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki yolları asfaltlayacaklarını söyledi.

Refüj, kaldırım ve yollarda kullanılacak kilit taşların Tel Abyad'da üretildiğini belirten Sultan, bu çalışmalara paralel olarak beldedeki kanalizasyon şebekelerini de yenilediklerini anlattı.

Sultan, belde merkezinde ayrıca ağaçlandırma ile aydınlatma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Süluk beldesinden Muhannad Ebu Nur, iç savaş sebebiyle işletmelerin, yolların, elektrik ve kanalizasyon altyapısının tahrip edildiğini dile getirdi.

Ebu Nur, "Beldede her şey daha iyi olacak. Suriye halkı onurlu bir hayatı hak ediyor." dedi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı Refüj Tel Abya Tel Abyad Yerel Meclisi
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