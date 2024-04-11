VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barbar İsrail Gazze'de halk pazarını vurdu: 8 Filistinli şehit oldu
Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı
İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
YSK'dan 2 il ve 26 ilçedeki itirazlara ret
Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım
Adalet Bakanı Tunç'tan Heniyye'ye başsağlığı mesajı
11 Nisan 2024 Perşembe 19:03:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 19:03:00

Barbar İsrail Gazze'de halk pazarını vurdu: 8 Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Bebek katili İsrail masumları hedef almaya devam ediyor! Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze kentinde bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bayramın ikinci gününde Gazze kentinin merkezinde bulunan bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi karşısında bulunan bir evi vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir evi hedef aldığını ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü kara saldırılarıyla eş zamanlı olarak havadan ve topçu atışlarıyla da vurmaya devam ediyor.

Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgede İsrail ordusunun bir evi ve bir okulu hedef alan saldırılarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : İsrail Gazze saldırı Filistin
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX