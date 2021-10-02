VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oğuzhan Asiltürk'e veda
Sınırda ilk saha testini yaptı
Kılıçlar çekildi!
Haftalık vaka haritası açıklandı
Arşivlerden yararlanma usul ve esasları belirlendi
Sınır kapısı yolundaki tesisler 'göçmen kaçakçılığına' karşı güvenliklerini artıracak
PKK çözülüyor! "Bu yıl 39 kişi katıldı"
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
94 yaşında kalp kapağı değişti
Cirite dadaş kadın hakem
Anadolu'nun Pompeisi Myra'dan tarih fışkırdı
AFAD 61 ilin 'İl Afet Risk Azaltma Planı'nı tamamladı
Bangladeş'te yabancı televizyon kanallarının yayını durduruldu
8 yılda 11 bin takviye edici gıdaya onay belgesi düzenledi
4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor
Yeni dizisinde şaşırtacak
"Rüyamda babamla oynuyoruz"
Ekranlarda olmak istiyor
Aradığı aşkı meslektaşında buldu
Jet hızıyla alışveriş
"Konuşursam 50 bin dolar öderim"
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
IMF'den finansal risk uyarısı
02 Ekim 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 14:00:00

Bangladeş'te yabancı televizyon kanallarının yayını durduruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Bangladeş'te, tüm yabancı kanalların yayını "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle durduruldu.

Bangladeş Kablolu Yayın Operatörleri Derneğinin (COAB) kurucusu ve Başkanı SM Enver Parvez, yaptığı açıklamada, kablo operatörlerinin programlar arasında reklam yayınlayan yabancı televizyon kanallarının yayınlarının kesildiğini söyledi.

Parvez, "Yerel televizyon kanallarımız olduğu için yabancı kanalların ticari reklamlarla rastgele çalışmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Hint kanallarının yoğun ilgiyle izlendiği ülkede, "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle tüm yabancı kanalların yayının durdurulması tepkiyle karşılandı.

Bangladeşli TV kanalı sahipleri daha önce endişelerini dile getirerek yabancı televizyon kanallarının reklam yayınlamayı bırakması çağrısında bulunmuştu.

Etiketler : bangladeş yabancı kanallar yayın
Şahmaran'ın Çavgeş'i

Şahmaran'ın Çavgeş'i
Sitare'yle her şeye var

Sitare'yle her şeye var
Chloe'ye haksızlık yapıldı

Chloe'ye haksızlık yapıldı
Sete döndü

Sete döndü
‘Üç Kuruş'a sarışın

‘Üç Kuruş'a sarışın
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Davamın takipçisiyim

Davamın takipçisiyim
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER