Bangladeş'te vaka sayısı 43 bine yaklaştı
Kaynak: AA
Bangladeş'te, koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 523 artarak 42 bin 844'e çıktı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 523 COVID-19 vakası tespit edildi.
Ülke, salgınının başladığı 8 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısındaki artış en yüksek seviyeye ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 582'ye yükseldi.
Öte yandan Bangladeş'te, bugün tedavisi tamamlanan 590 kişi taburcu edildi, toplam iyileşen sayısı 9 bin 15'e yükseldi.
Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, 26 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasını 30 Mayıs’tan sonra sınırlı ölçüde hafifletmeye karar verdiklerini açıklamıştı.
- ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
- George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
- Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
- Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
- Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
- İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bine yaklaştı