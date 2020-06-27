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27 Haziran 2020 Cumartesi 13:03:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 13:04:00

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 504 yeni koronavirüs vakası

Kaynak: DHA

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ngladeş'te son 24 saatte 3 bin 504 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 133 bin 978'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 504 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 133 bin 978’e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak toplamda 1695’e çıktı.

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