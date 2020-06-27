Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 504 yeni koronavirüs vakası

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 504 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 133 bin 978’e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak toplamda 1695’e çıktı.