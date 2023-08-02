Bangladeş'te muhalif lidere 9 yıl hapis cezası verildi
Kaynak: AA
Bangladeş'te muhalif Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Tarık Rahman'a yolsuzluk iddiası ile 9 yıl hapis cezası verildi.
Bangladeş'te eski Başbakan Halide Ziya'nın oğlu ve Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Tarık Rahman, yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rahman hakkında "yasa dışı yollardan kazanç sağlamak ve vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 2007'de açılan davada gıyaben 9 yıl, eşi Zübeyde Rahman'a ise gıyaben 3 yıl hapis cezası verildi.
273 bin dolardan fazla para cezasına da çarptırılan Rahman, bu cezayı ödemediği takdirde hapis cezasına 3 ay daha eklenecek.
BNP'nin Genel Sekreteri Mirza Fakhrul Islam Alamgir, kararın "siyasi olduğunu" ifade ederek amacın Rahman'ı siyasetten uzak tutmak olduğunu savundu.
Müebbet hapis dahil olmak üzere bir dizi hapis cezasıyla karşı karşıya olan Rahman, 2008'de tedavi için ülkeyi terk etmesinden bu yana Londra'da yaşıyor.
Partiyi Londra'dan yöneten Rahman, Bangladeş'e dönmesi halinde tutuklanacak.
- Bangladeş'te muhalif lidere 9 yıl hapis cezası verildi
- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 189'a yükseldi
- Ukrayna: Rusya, Tuna Nehri limanlarına saldırdı
- Rusya: Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz'de Rus gemisine saldırı girişiminde bulundu
- Pakistan: MİLGEM projesi Türkiye ile stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası
- Libya'nın Trablus ve Bingazi kentlerinde Türk sanayi fuarları düzenlenecek