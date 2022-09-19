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Baltık ülkeleri sınırlarını Ruslara kapattı
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19 Eylül 2022 Pazartesi 16:06:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 16:06:00

Baltık ülkeleri sınırlarını Ruslara kapattı

Kaynak: AA

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Baltık ülkeleri, Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını artırarak bugünden itibaren Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.

Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya, Estonya, Ukrayna'daki savaşın sorumlusu olarak gördükleri komşuları Rusya'ya yönelik seyahat kısıtlamasını yürürlüğe koydu.

Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarını hedef alan kısıtlamaların gerekçesine ilişkin, "Rusya öngörülemez ve saldırgan bir devlet. Vatandaşlarının 4'te 3'ü (Ukrayna'daki) savaşı destekliyor. Savaşı destekleyenlerin dünya genelinde, Litvanya'ya ve AB'ye özgürce seyahat etmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bilotaite, "(Rus vatandaşlarının) savaşa verdiği böyle bir desteğin ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğine tehdit oluşturabileceğini" vurguladı.

Litvanya İçişleri Bakanlığı da gece yarısından itibaren Rusya'nın Kaliningrad bölgesinden ve Belarus üzerinden Litvanya'ya girmek isteyen 11 Rus vatandaşının engellendiği bilgisini paylaştı.

Polonya yönetimi ise yeni kısıtlamalara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya, bu ayın başlarında yaptıkları ortak açıklamayla Rus vatandaşlarını hedef alan seyahat kısıtlamalarını 19 Eylül'de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kısıtlamalar kapsamında, spor, iş, eğlence ve kültür amaçlı seyahat etmek isteyen Ruslar, AB ülkeleri arasında seyahat özgürlüğü tanıyan Schengen vizeleri olsa dahi Baltık ülkelerine giriş yapamayacaklar.

Öte yandan, insani sebepler göz önüne alındığında, Rus muhalifler, görevdeki diplomatlar, nakliye çalışanları ve AB vatandaşlarının aile üyeleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar kısıtlamalardan muaf tutulabilecek.

Ayrıca Baltık ülkeleri, Rus vatandaşlarının diğer Avrupa ülkeleri üzerinden topraklarına girişini engelleyemediği için, kısıtlamaların etkili kılınması için 27 üye devletin benzer önlemler alması gerektiğini savunuyor.

Rusya ile sınırı olmayan Çek Cumhuriyeti, Rus vatandaşlarına vize vermeyi bırakan ilk AB ülkesi olmuştu. Prag yönetimi, söz konusu kısıtlamaları Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan bir gün sonra yürürlüğe koymuştu.

Etiketler : litvanya letonya estonya ukrayna
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