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18 Haziran 2020 Perşembe 21:35:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 21:35:00

Balkanlar'da yeniden artan Kovid-19 vakaları ile bazı önlemler de geri döndü

Kaynak: AA

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Slovenya hükümeti, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'dan gelecek olanlara 14 gün karantina uygulama kararı aldı.

Balkanlar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artış göstermesiyle ülkeler de salgına karşı bazı önlemleri geri getirdi.

Slovenya hükümeti, ülkede "ithal Kovid-19 vakaları" tespit edilmesinin ardından Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'dan gelecekler için yeniden 14 günlük karantina uygulama kararı aldı. Hükümetin bu kararının yarından itibaren uygulanacağı açıklandı.

Mayıs ayı sonunda aktif vaka kalmayan ancak pazar gününden beri "büyük çoğunluğu ithal" 9 yeni vaka tespit edilen Karadağ da Bosna Hersek'ten gelecekler için negatif test sonucu şartı koydu. Karadağ'da ayrıca bugünden itibaren kamuya açık yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Kosova'da dün 77 yeni vaka tespit edilirken hükümet de bazı önlemler aldı. Çalışanlara maske takma ve ofislerde sosyal mesafeye uyma zorunluluğu getirildi. Kurumlara ayrıca ofislerdeki kişi sayısının azaltılması için evden çalışma imkanı sunulması talimatı verildi.

ÇEKYA MASKE KULLANMA ZORUNLULUĞUNU KALDIRIYOR

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojech, Kovid-19 vaka sayısının halen yüksek olduğu Prag ve Karvina bölgeleri hariç, 1 Temmuz'dan itibaren toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında 22 Haziran'dan itibaren 1000 kişiye kadar toplantı ve gösterilere, ayrıca en fazla 5 bin kişinin katılabileceği fuarlara izin verileceği duyuruldu.

Ülkedeki hayvanat bahçeleri, yüzme havuzları ve tarihi mekanlar da yeniden hizmete girecek.

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