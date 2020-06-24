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24 Haziran 2020 Çarşamba 18:32:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 18:32:00

Balkanlar'da Kovid-19 tedbirleri yeniden devrede

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son dönemde tekrar artmaya başladığı Balkanlar'da, bazı ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirleri yeniden getirdi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, yaptığı açıklamada, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan geleceklere 14 günlük zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu. Bozinovic, karantina uygulamasının Hırvatistan'dan transit geçecekler için geçerli olmadığını ifade etti.

Hırvatistan'da vaka sayısı son 24 saatte 22 artarak 2 bin 388'e yükselirken, can kaybı ise 107 olarak açıklandı.

Sırbistan'da son 24 saatte 143 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 13 bin 235, can kaybı ise 263 oldu.

Ülkede günlük vaka sayılarının yeniden artması üzerine şehirler arası ve şehir içi ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic, 20 doktor ve 40'a yakın hemşirenin Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

SANCAKLI BOŞNAKLAR TÜRKİYE'DEN YARDIM TALEP ETTİ

Bu arada, Sancak bölgesindeki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Sancak için acil sağlık çalışanı talebinde bulundu.

Başta Novi Pazar şehri olmak üzere Sancak bölgesinin son günlerde Covid-19 ile mücadelede büyük sorunlar yaşadığını aktaran Curic, özellikle son 10 gündür bölgedeki durumun çok ciddi olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce bölgeye yaptığı yardımlar için teşekkür eden Curic, "Yardıma muhtaçlara her daim yardım eli uzattığınızı göz önünde bulundurarak, sizden bir kez daha Sancak'a acil yardım talep ediyorum. Şu an en fazla ihtiyacımız olan sağlık çalışanı desteğidir." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinden Bosna Hersek'te de son 24 saatte 88 yeni vaka tespit edilirken, uzun bir süre aktif vakanın olmadığı Karadağ'da 5, Slovenya'da ise 7 yeni vaka görüldü.

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