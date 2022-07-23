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23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:34:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:34:00

Balkanlar aşırı sıcakların etkisinde

Kaynak: AA

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Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da sıcak hava dalgası etkili olurken bugün birçok kent 40 derece ve üstünü gördü.

Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da termometre 42 dereceyi gösterirken, başkent Saraybosna'da hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıktı.

Ülkede sıcak havalar nedeniyle kırmızı uyarı verilirken, uzmanlar dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Sırbistan'da 1 kişi sıcaklar nedeniyle öldü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir kadın sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirirken şehirde dereceler 40'a ulaştı.

Niş kentinde hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselirken, aşırı sıcakların devam edeceği belirtildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da termometre 40 dereceyi gösterdi, sokaklar tenhalaştı.

Etiketler : Balkan ülkeleri Sırbistan Karadağ
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