'Bakü-Tiflis-Kars'ta gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için anlaşma imzalandı

Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Hükümetleri Arasında Gümrük Konularına İlişkin Üçlü Komite toplantısı yapıldı. Toplantıya Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili Şahin Bağırov, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Gürcistan Gelirler Hizmeti Direktörü Levan Kakava başkanlığındaki heyetler katıldı.

Toplantıda Bağırov, Turagay ve Kakava, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Çerçevesinde Transit Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması İçin Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşma"ya imza attı.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili Bağırov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anlaşma ile Bakü-Tiflis-Kars demir yoluyla her üç ülkenin topraklarından transit olarak taşınan malların gümrük işlemlerini kolaylaştırmak için birincil verilerin elektronik alışverişinin uygulanmasının amaçlandığını belirtti.

Bağırov, anlaşmanın uygulanmasıyla ticaret mübadelesinin artacağını, lojistiği hayata geçiren paydaşların bundan faydalanacağını belirtti.