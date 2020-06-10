ABD'den korkutan açıklama: Daha bitmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. 'Normal' olan, tedbirdir" dedi.

BİR UYARI DA FAUCI'DEN: 4 AYDA DÜNYAYI YIKIMA UĞRATTI VE HENÜZ BİTMEDİ

ABD Başkan Donald Trump'ın oluşturduğu "Kovid-19 ile Mücadele Timi"nin başında yer alan ve dünyada bulaşıcı hastalıklar konusunda en uzman kişi kabul edilen Dr. Anthony Fauci, "Kovid-19 benim en korkunç kabusum haline geldi. Dört aylık bir süre içerisinde bu hastalık bütün dünyayı yıkıma sürükledi. Ve henüz bitmedi bile. Dünya çapında milyonlarca ve milyonlarca enfeksiyon var ve daha bitmedi bile. Üstelik bu çok ama çok ufak bir zaman diliminde yaşandı" dedi.

"DİĞER SALGINLARA HİÇ BENZEMİYOR"

Fauci, "Bu salgının ne kadar kısa bir sürede bütün gezegeni ele geçirdiğini düşününce şaşırıyorum. Bu salgın hastalık Ebola ve HIV de dahil olmak üzere hiçbir sağlık krizine benzemiyor" yorumunu yaptı.