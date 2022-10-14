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14 Ekim 2022 Cuma 18:12:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 18:12:00

Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."

Etiketler : Sağlık Bakanı Bakan Koca sosyal medya mhrs
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