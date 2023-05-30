Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon Galatasaray'a tebrik

Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve bütün Galatasaray camiasını kutluyorum."

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu da 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.

"Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bitime 2 hafta kala 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu olmayı garantileyen Galatasaray'ı kutlarız. Başarılarından dolayı Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, gelecek sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda başarılar dileriz.