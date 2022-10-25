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25 Ekim 2022 Salı 22:21:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 22:21:00

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ı kutladı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanlığına atanan Ben Wallace'a kutlama mesajı gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Wallace'a kutlama mesajı gönderdi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar'ın, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

Akar, 6-7 Ekim'de Londra'yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Yarın İstanbul'da yapılacak görüşmenin Londra'daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Etiketler : Wallace Bakan Akar İngiltere
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