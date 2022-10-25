Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ı kutladı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanlığına atanan Ben Wallace'a kutlama mesajı gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Wallace'a kutlama mesajı gönderdi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar'ın, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor.
Akar, 6-7 Ekim'de Londra'yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.
Yarın İstanbul'da yapılacak görüşmenin Londra'daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
- Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ı kutladı
- Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
- İtalya başbakanı: Başkanlık sistemine ihtiyaç var
- AB ülkeleri doğal gaza tavan fiyatını tartışmaya devam ediyor
- Çin, Scholz'un ziyaretini ABD'ye karşı Avrupa ile iş birliği fırsatı olarak görüyor
- Putin: Ülkedeki durumun gerçekçi değerlendirilmesine ihtiyaç var