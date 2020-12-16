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16 Aralık 2020 Çarşamba 00:28:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 00:28:00

Bahreyn ve ABD 'askeri iş birliğini' görüştü

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Bahreyn Savunma Kuvvetleri Başkomutanı Halife Al Halife ile ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Kenneth Braithwaite, iki ülke arasındaki "askeri iş birliğini güçlendirme" konusunu görüştü.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Başkomutanı Halife Al Halife ile ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Kenneth Braithwaite, iki ülke arasındaki "askeri iş birliğini güçlendirme" konusunu görüştü.

AA'nın Bahreyn resmi ajansı BNA'dan aktardığı habere göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen Al Halife-Braithwaite görüşmesinde, Bahreyn Savunma İşleri Bakanı Korgeneral Abdullah bin en-Nueymi ile Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ziyab en-Nueymi de hazır bulundu.

"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon ihtimaline" dair haberlerin gündemde olduğu bir sırada yapılan bu görüşmede, taraflar arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ve ikili ortak koordinasyon konularının ele alındığı aktarıldı.

Bahreyn, ABD Donanması 5. Filosu'na ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki petrol tedarikinin neredeyse yarısının yapıldığı güzergah olan Körfez bölgesinin güvenliğini sağlamak, 5. Filonun görevleri arasında bulunuyor.

Aralarında New York Times'ın da bulunduğu ABD medyasına göre, Başkan Donald Trump görev süresi sona ermeden önce İran'a yönelik açık yahut gizli askeri operasyon düzenlemeyi arzuluyor.

Etiketler : Bahreyn abd körfez iran
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