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Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması: İş birliğimiz gelişiyor
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06 Eylül 2021 Pazartesi 08:48:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 08:48:00

Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması: İş birliğimiz gelişiyor

Kaynak: AA

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Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, " Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor" ifadesinde bulundu.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife "Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini" söyledi.

Al Halife, Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.

Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi.

Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkati çekti.

Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.

Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.

Etiketler : Bahreyn Kralı TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ Hamad bin İsa Al Halife
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