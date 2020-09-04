Kirli ittifaka ortak oldu! Bahreyn, BAE-İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı

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04 Eylül 2020 Cuma 08:14:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 08:27:00

Suudi Arabistan'dan sonra Bahreyn de BAE-İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı

Kaynak: AA

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Bahreyn, BAE ve İsrail arasındaki “normalleşme” anlaşmasına destek vermişti. Bahreyn'in de İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayacağı iddiası dillendirilirken, Bahreyn, BAE-İsrail arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdi.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın, Sivil Havacılık İdaresi'nden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'nin, "tüm ülkelerden" BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki talebi onaylandı. Söz konusu kararla İsrail uçaklarının BAE'ye yapacağı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılmasının önü açılmış oldu.

Suudi Arabistan da önceki gün, tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vermişti. Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş pazartesi gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

İsrailli heyet, BAE temaslarının ardından Tel Aviv'e dönerken de Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmadığı için İsrail'e ait uçakların hava sahasını kullanmasına izin vermiyordu.

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