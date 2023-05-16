VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit babasına en güzel armağan
Gelincikler arazileri kırmızıya boyadı
Duyarlı yürüyüş
Balaban kuşuna koruma
Sandıkta pahalı tarz yarışı
Annesi oy kullanırken fenalaştı
16 Mayıs 2023 Salı 16:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 16:00:00

Bahreyn, 6 yıl sonra Katar'a uçak seferlerini başlatıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bahreyn, 2017'de patlak veren Körfez krizinden 6 yıl sonra Katar'a uçak seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Sivil Havacılık İdaresinin konuya ilişkin kararının ardından iki ülkenin ilgili makamları uçuşların yeniden başlaması yönünde anlaştı.

Bahreyn'in ulusal hava yolu şirketi Gulf Air, kısa süre içinde Bahreyn Uluslararası Havaalanı'ndan Katar'ın başkenti Doha'daki Hamed Uluslararası Havaalanı'na günde 3 uçuş gerçekleştirecek.

Öte yandan, Gulf Air CEO'su Velid el-Allavi, 25 Mayıs 2023 itibarıyla Doha'ya "Gulf Air" uçuşlarının yeniden başlatılması kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KATAR-BAHREYN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu. Ancak Doha ile Manama arasında henüz çözülmemiş bazı sorunlar nedeniyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gecikmişti.

Katar ve Bahreyn, 13 Nisan'da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması kararı almıştı.

Etiketler : katar bahreyn uçak seferleri
Kardeşini andı

Kardeşini andı
"Türk kadınları çok güçlüdür"

"Türk kadınları çok güçlüdür"
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
Cannes yolcusu

Cannes yolcusu
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Baba acısı

Baba acısı
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
Ameliyat sonrası ilk görüntü

Ameliyat sonrası ilk görüntü
Armut'la listelerde

Armut'la listelerde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX