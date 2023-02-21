VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya Dışişleri Bakanı: Deprem felaketinin boyutu kelimelerle ifade edilemez
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Ukrayna'da başlattığı
Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı
Kazakistan'daki Azerbaycan diasporası, Türkiye'ye 100 Kazak çadır evi gönderecek
Kremlin: Amacımız nükleer denkliği sürdürmek
Farklı ülkelerden gelen yardımlar Diyarbakır'daki depremzedelere ulaştırılıyor
ABD Başkanı Biden: Kiev gururlu ve dimdik duruyor
NASA, İsrail'in ilk teleskobunu 2026'da uzaya fırlatacak
Bahreyn 55 ton yardım malzemesi taşıyan uçağını Türkiye'ye gönderdi
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 3 tutuklama
Hatay Dörtyol'da depremzedeler için çadır kent kurulacak
İstanbul Valiliği: Riskli 128 okulla ilgili çalışmalar sürüyor
Çin: ABD, Ukrayna'daki savaşın en büyük silah kaynağı
Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor
Litvanya: Rusya, NATO tarafından değil, Ukraynalılar tarafından yeniliyor
Depremler Tarihi Maraş Çarşısı'na da zarar verdi
Kağıthane'de binanın zemin katındaki izinsiz tadilat, belediye ekiplerince durduruldu
BM Komiseri: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 8 bin sivil öldü
Başkan Erdoğan: 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor
Başkan Erdoğan: Sıkıntılar kısa sürede aşılacak
Depremzede çocukların helikoptere binme hayali gerçek oldu
10 maddede deprem bölgesini inşa ve ihya süreci
Depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk, annesiyle hayata tutunuyor
Bakanlıktan 'deprem desteğine haciz' iddialarına ilişkin açıklama
21 Şubat 2023 Salı 21:13:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 21:13:00

Bahreyn 55 ton yardım malzemesi taşıyan uçağını Türkiye'ye gönderdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bahreyn, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım malzemeleri taşıyan bir askeri uçağı Türkiye'ye yolladı.

Ülkenin resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, "Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin kardeş ülkeler Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma yönünde verdiği talimatlara" dikkat çekildi.

Bahreyn Krallığı Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağın 55,7 ton yardım malzemesiyle yola çıktığına işaret edilen haberde, askeri uçağın kardeş ülke Türkiye'ye gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra çadırlar taşıdığı belirtildi.

Haberde, bu uçuşla başlatılan hava yardım köprüsünün birkaç gün boyunca devam edeceği bilgisi verildi.

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği de Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bahreyn'in deprem nedeniyle ülkemize gönderdiği yardımların ikincisi, Bahreyn Savunma Kuvvetlerine ait askeri uçak ile ülkemize ulaştırılmak üzere yola çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, depremin ardından Türkiye ve Suriye için gerekli acil insani yardımların ulaştırılması talimatını vermişti. Bahreyn, bu kapsamda 14 Şubat'ta yardım malzemeleri taşıyan bir kargo uçağı göndermişti.

Etiketler : Bahreyn Türkiye asrın felaketi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX