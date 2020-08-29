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29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:42:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:43:00

Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye roket saldırısı!

Kaynak: IHA

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Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve hükümet konağının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye 1 adet katyuşa roketi düştüğü bildirildi. Roketin başkentteki el-Rasafa bölgesinden fırlatıldığı belirtilen açıklamada, Yeşil Bölge’de bulunan bir boş eve düştüğü belirtildi. Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.

Öte yandan ABD askerleri ve diplomatlarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye geçen Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesi ardından sık sık roketli saldırılar düzenleniyor.

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