Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi
Kaynak: IHA
Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu herhangi bir hasarın veya can kaybının yaşanmadığı açıklandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet katyuşa roketi düştüğü belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir hasarın veya can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Saldırıları herhangi bir taraf üstlenmezken, ABD saldırıların arkasında Iraklı Hizbullah Tugayları’nın yanı sıra İran’a yakınlığıyla bilinen grupların olduğunu iddia ediyor.
Öte yandan Irak’ta son günlerde ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu askeri üslere çok sayıda roketli saldırı düzenlendi. Dün akşam saatlerinde ise Yeşil Bölge’de bulunan boş bir eve 1 adet katyuşa roketi düşmüştü.
- NATO'da görevli Fransız subay casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı
- Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı
- ABD'nin kirli Suudi Arabistan projesi! İsrail için Muhammed Bin Selman'a baskı
- Suudi Arabistan'da petrol yatağı keşfedildi
- Batı Afrika ülkesi Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 44 bini geçti
- Irak'ta koronavirüs bilançosu! 24 saatte 3 bin 731 vaka