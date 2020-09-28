Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı
Kaynak: AA
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve katyuşa füzesi isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Irak Emniyetinde Komiser Ahmed Halef, başkentte Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve katyuşa füzesi düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti.
Halef, güvenlik güçleri ile sivil savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini aktardı.
Irak makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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