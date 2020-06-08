Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, havalimanı yakınına füze saldırısı yapıldığı bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, “Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı yapıldı. Füzenin, Bağdat’ın güneyindeki Arab Hudayr bölgesinden atıldığı tespit edildi.” denildi.
Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin söz konusu “terör saldırısını” gerçekleştiren tarafların yakalanması için arama çalışmalarına başladığı belirtildi.
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