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04 Mart 2023 Cumartesi 18:47:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 18:47:00

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri: Anlaşma ilişkilerde yeni stratejik ortaklık dönemi başlatacak

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Türkiye ile BAE arasında dün imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın "İlişkilerde yeni stratejik ortaklık dönemini başlatacağını" belirtti.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Türkiye ile BAE arasında dün imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"na ilişkin Büyükelçi Al Dhaheri'nin değerlendirmesine yer verildi.

Buna göre, Al Dhaheri, anlaşmayı "iki dost ülke ve halkın liderlik direktiflerinin bir tercümesi" olarak niteleyerek övdü.

BAE ve Türkiye'nin bölgedeki en önemli iki canlı ekonomi ve uluslararası ticaret akışını kolaylaştıran önemli rolleri olduğunu vurgalayan Al Dhaheri, "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, ilişkilerde yeni stratejik ortaklık dönemi başlatacak." ifadesini kullandı.

Al Dhaheri, BAE-Türkiye ticari ilişkilerinin sürekli bir refaha tanık olduğunu, 2022'de petrol dışı ikili ticaret hacminin yüzde 40 artarak 18, 9 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin, BAE'nin en önemli 10 ticari ortağı arasındaki en hızlı büyüyen ülke olduğunu kaydetti.

Etiketler : bea ankara anlaşma türkiye

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