BAE'den Türkiye karşıtı lobi girişimi: Libya'daki durumu tersine döndürmeliyiz

Darbeci Hafter'in Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında ağır yenilgiler alması sonrası BAE'nin çareyi ABD'de aradığı ortaya çıktı. TRT World’un haberine göre; Hafter destekçisi BAE, Washington'da Libya'daki durumu tersine döndürmek için Türkiye aleyhinde lobi çalışması yürütüyor.

BAE'nin ABD Büyükelçisi Yousef al Otaiba’nın gönderdiği mektupla ABD'nin Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti müdahale etmesi için yetkilileri ikna etmeye çalıştığı belirtildi.