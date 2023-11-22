BAE'den İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma konusunda açıklama

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE, kardeş Katar devleti, kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ve dost ülke ABD'nin bu anlaşmayı gerçekleştirmek için gösterdiği çabaları takdir ediyor." ifadesi kullanıldı.

Çatışmalara 4 günlük ara verilecek olmasının Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve esir takası yapılmasını da kapsadığı hatırlatılan açıklamada, anlaşmanın, "Krizi sona erdirmek ve kardeş Filistin halkının daha fazla acı çekmesini önlemeye" zemin hazırlamasının ümit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın, başta hasta, kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere Gazze'de halkın en savunmasız kesimlerine yardım ulaştırılmasını kolaylaştırılmasına katkı sağlaması isteği vurgulandı.

İki devletli çözüm çağrısı yapılan açıklamada, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, BAE'nin Gazzelilerin acılarını hafifletmek amacıyla Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç ile çalışmaya devam edeceği belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.