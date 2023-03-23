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23 Mart 2023 Perşembe 19:12:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 19:12:00

BAE'de Türkiye ile ilişkilerin yıl dönümü kutlandı

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Türkiye ile BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'a göre, Abu Dabi'de yer alan Enver Gargaş Diplomasi Akademisi, "Türkiye-BAE İlişkiler: Stratejik bir geleceğe giden yol" temasıyla organize edilen oturuma ev sahipliği yaptı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen oturuma, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Orta Doğu Araştırma Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve Enver Gargaş Diplomasi Akademisi Müdür Yardımcısı Muhammed İbrahim ez-Zahiri katıldı.

Türkiye ile BAE arasında 50 yılı geride bırakan diplomatik ilişkilerin seyrinin ele alındığı oturumda, özellikle iki ülke arasında son 2 yıl içerisinde imzalanan 27 anlaşmanın önemine dikkat çekildi.

Oturumda aynı zamanda ikili ilişkileri güçlendiren ve geleceğe yönelik bir strateji benimseyen yeni ufuklar keşfetme olanakları da konuşuldu.

İki ülke arasındaki kapsamlı ekonomik ortaklığın gelecek 10 yıl içerisinde her iki ülkede 125 bin istihdam fırsatı hedeflediği ve bu bağlamda büyük kazanımlar elde edileceği vurgulandı.

İki ülke arasında 3 Mart'ta imzalanan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, BAE ekonomisinde yaklaşık 25 bin, Türk ekonomisinde ise 100 bin istihdam yaratacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 21 Mart'taki telefon görüşmelerinde, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümünü ele almıştı.

Etiketler : bea türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

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