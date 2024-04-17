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17 Nisan 2024 Çarşamba 07:17:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 07:17:00

BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiği açıklandı.


BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olan şiddetli yağışlar hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

En yüksek yağış miktarının El Ayn şehrinin Hatm eş-Şikle bölgesinde 24 saatten kısa sürede 254,8 milimetreye ulaşmasıyla kayda geçtiği ifade edildi.

Dün akşam saatlerine kadar ülke tarihinde "olağanüstü bir olay" olarak kayda geçen yağış miktarının, artmasının beklendiği aktarıldı.

BAE İslami İşler Kurumu, sağanaktan etkilenen bölgelerde evde namaz kılma çağrısında bulundu.

Etihad Havayollarından yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'de hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarda gecikmenin yaşanmasının öngörüldüğünü duyurdu.

BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Heyeti, yağışın etkili olduğu bölgelerde "zorunlu olmadıkça evden çıkmama" çağrısında bulundu.

Etiketler : bae yağış rekor
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