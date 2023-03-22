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BAE'de ramazan dolayısıyla 971 mahkum için daha af kararı
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22 Mart 2023 Çarşamba 19:50:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 19:50:00

BAE'de ramazan dolayısıyla 971 mahkum için daha af kararı

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, ramazan münasebetiyle 971 hükümlü için af kararı çıkardı.

Dubai'de yayınlanan "Emaratalyoum" gazetesinin haberine göre, Dubai Başsavcısı İsam İsa el-Humeydan, Al Maktum'un "mahkumların topluma kazandırılması, hayatlarına ve ailelerine dönmeleri için ikinci bir fırsat olarak af kararı aldığını" ifade etti.

Ramazan ayının Müslümanlar için taşıdığı öneme dikkati çeken Humeydan, Al Maktum'un ramazan münasebetiyle mahkumların ailelerini sevindirmek istediğini aktardı.

Humeydan, af kapsamında aralarında yabancıların da bulunduğu çeşitli suçlardan hüküm giymiş 971 kişinin serbest bırakılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da dün ramazan dolayısıyla 1025 kişi için af kararı çıkarmıştı.

Ülkede her yıl ramazan ayı öncesi aile bağlarını güçlendirmek, mahkumlara ikinci bir fırsat vermek ve onları topluma kazandırmak için af kararı çıkartılıyor.

Etiketler : bea af dubai

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