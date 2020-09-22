  • BIST
    1093.01
  • Dolar
    7,6493
  • Euro
    9,0031
  • Altın
    469,1190
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yüz yüze eğitim başladı, maske takmak istemeyen öğrencilerimiz için uzmanlardan öneriler geldi
Luis Suarez'e flaş soruşturma: Sınav sorularını çaldı
Bayraktar İHA'larla ilgili en kritik soruyu canlı yayında cevapladı!
Galatasaray iki transferi resmen açıkladı!
KKTC Acil Durum Hastane açılışında sona yaklaşıldı
Demet Akalın sosyal medyanın diline düştü: İnsan mısın be kızım!
ABD'den Afrika ülkesine 'İsrail' şantajı
İstanbul'da Amerikalı gazeteci'nin sır ölümü!
"Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür"
Van'da koronavirüs denetimi: Tedbirlere uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza
Bakan Albayrak açıkladı... Ekonomimiz üçüncü çeyrekte güçlü bir yükseliş sinyali verdi
Rum yönetiminin Türkiye'ye karşı tutumu AB'yi çılgına çevirdi: İzlediği yol uygun değil hatta aptalca
Yalçın Ayhan, futbolu bıraktı
Avustralya'da 90 balina öldü!
Denizlispor'dan açıklama: 1-2 transfer daha yapacağız
Vatandaşlar ihbar etti! Parktaki ağaç altında ölü bulundu
Gözlerin çevrildiği koronavirüs aşısıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama: 15 Ekim'e kadar tamamlayaca ...
Katar Emiri Şeyh Temim'den BM'ye çağrı
Türkiye ve Yunanistan arasında 5. görüşme bugün
Rusya'da koronavirüs vakaları 1 milyon 115 bini geçti
Gökyüzünden adeta kuş cesetleri yağdı!
Fenerbahçe golcüsünü buldu! Samatta bugün İstanbul'a geliyor
Cezayir'den Fransız medyasına 'belgesel' tepkisi
Bakan Ziya Selçuk'tan özel okul açıklaması: Cezaların hayata geçirilmesi söz konusu
22 Eylül 2020 Salı 10:52:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 10:56:00

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in kirli planı: Hedefinde İncirlik var

ABONE OL

Son dönemde Bahreyn ile birlikte İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan ve Türkiye karşıtı politikalarıyla öne çıkan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, yeni bir kirli ittifaka adım atıyor. ABD ile ilişkilerinde ilk adımı İncirlik Üssü üzerinden atma girişiminde bulunan ve Türkiye'nin uluslararası planda etkinliğini azaltmak isteyen Veliaht Prens, İncirlik Üssü'nün BAE'ye yerleştirilmesini hedefliyor.

Körfez’in kapısını İsrail’e açan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed şimdi de ABD "derin devletiyle" işbirliğini hedefliyor. BAE merkezli New Khaleej’in haberine göre Muhammed bin Zayed, Pentagon ve bazı Amerikan finans kuruluşlarıyla Yemen başta olmak üzere askeri ve ekonomik işbirliğine gidecek. Bin Zayed’in, İncirlik Üssü’ndeki ABD unsurlarının da BAE’ye taşınması için kirli pazarlıklar yaptığı ortaya çıktı.

YeniŞafak'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, ABD Başkanı Donald Trump’la ilişkisini minimuma indirerek, ABD "derin devleti" ile ilişkilerini geliştirmek yoluna gideceği iddia edildi.

BAE merkezli New Khaleej adlı internet sitesinin, istihbarat haberleri konusunda uzman Tactical Report’a dayandırdığı haberde Muhammed bin Zayed, Trump’la ilişkilerini geri plana atacağı belirtildi. Bin Zayed’in bu çerçevede Yemen’in güneyinde ve Stratejik Sokotra adası dahil olmak üzere ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve bazı Amerikan finans kuruluşlarıyla ekonomik ve askeri projeler üzerinde çalıştığı belirtildi.

BAE merkezli internet sitesi Muhammed bin Zayed’in Pentagon’la da Türkiye’de İncirlik Üssü’nde bulunan ABD askeri unsurlarının BAE’ye nakledilmesi konusunu da gündeme getirdiği aktarıldı. Çıbanbaşı bin Zayed’in bölgede Türkiye karşıtı kara propaganda ve eylemler yürüttüğü biliniyor.

İNCİRLİK HEDEFİNDE

Habere göre Bin Zayed’in, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki imzalanan normalleşme anlaşması ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki hareketlilik gibi bazı gelişmeler üzerine İncirlik’teki ABD üssünü BAE’ye taşıma teklifini düşündüğünü kaydederek, Bin Zayed’in asıl amacının ABD ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmek olduğunu aktardı. Son haftalarda bazı Batılı yayın kuruluşlarında ABD’nin İncilirk üssünü taşımak istediğine yönelik haberlerin yğunlaşması dikkat çekmişti. ABD’li yetkililer bu haberleri yalanladı.

SOKOTRA’YA ÇIKARMA

BAE bandıralı bir geminin de Yemen’in Sokotra Adası’ndaki limana yasa dışı yollarla yanaştığı belirtildi. Sokotra Limanı Müdürü Riyad Süleyman Said, devlet yetkililerine gönderdiği mektupta, BAE bandıralı “AD ASTRA” adlı geminin Sokotra Limanı’na yetkililerden izin almadan giriş yaptığını belirtti. Bir Yemen hükümet yetkilisi, BAE gemisinin, Yemen Dışişleri Bakanlığı tarafından Sokotra Limanı’na girmesinin yasaklandığını, ancak buna rağmen giriş yaptığını kaydetti. geminin henüz niteliği bilinmeyen yükünü boşaltmadığı kayedildi.

İSRAİL’E ÜS KURUYOR

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos Cuma günü, İsrail ve BAE’nin Sokotra’da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı. Yemen açıklarında Aden Körfezi’nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra’da, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

EKONOMİK YARDIM KARŞILIĞI NORMALLEŞME!

İsrailli ve Sudanlı yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bir araya geleceği belirtildi. İsrail’in “Walla News” gazetesinde yer alan haberde, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin bir araya geleceği Abu Dabi’deki görüşmeye ABD’li ve BAE’li yetkililerin de katılacağı kaydedildi. Sudanlı yetkililerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında “Sudan ekonomisine 2 milyar dolar hibe yapılması ve 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımında bulunulması” gibi bazı talepleri olduğu ifade edildi. Ekonomik yardımların yanı sıra Hartum yönetiminin ABD’den Sudan’ı “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkarmasını istendiği ileri sürüldü. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şubatta Uganda’da bir araya gelmişti.

(Yeni Şafak)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER