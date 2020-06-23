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23 Haziran 2020 Salı 18:21:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 18:21:00

BAE ve Umman'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Kaynak: TRT Haber

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Koronavirüs (KOVID-19) salgınında ölenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 305'e, Umman'da 140'a yükseldi. Fas ve Filistin'de ise vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 380 kişinin enfekte olduğu, 657 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 305'e, vaka sayısının 45 bin 683'e, sağlığına kavuşanların sayısının ise 33 bin 703'e yükseldiği aktarıldı.

UMMAN

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, bin 318 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 140'a, vaka sayısının 32 bin 394'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 17 bin 279 olduğu kaydedildi.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 92 kişide virüs tespit edildiği, 18 kişinin de hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 10 bin 264'e, iyileşen sayısının 8 bin 384'e yükseldiği belirtildi.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanlığı ise 88 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, böylece toplam vaka sayısının bin 284'e yükseldiği aktarıldı.

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