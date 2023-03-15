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15 Mart 2023 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 18:00:00

BAE, Türkiye'deki deprem bölgelerinde ramazanda 200 ton hurma dağıtacak

Kaynak: AA

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BAE'nin 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için gönderdiği yardım uçağı sayısı 223'e çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ramazan ayında Türkiye'deki deprem bölgelerinde 200 ton hurma dağıtılacağını duyurdu.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde dağıtılmak üzere hazırlanan 200 ton hurmanın 28 tonunu taşıyan ilk BAE uçağının Gaziantep Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Uçaklarla BAE'den getirilen ve bir depoda tutulan hurmaların nakliyesi tamamlandığında ramazan ayında depremden etkilenen bölgelerde dağıtımına başlanacağı aktarıldı.

BAE'NİN TÜRKİYE VE SURİYE'DEKİ DEPREMZEDELERE YARDIMLARI SÜRÜYOR.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek amacıyla başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu devam ediyor.

BAE Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, BAE'den gönderilen ve Türkiye ile Suriye'deki depremzedeler için yardım malzemesi taşıyan uçak sayısının 223'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 223 uçak ve bir yardım gemisiyle 7 bin 176 ton insani yardım malzemesinin gönderildiği aktarıldı.

Etiketler : birleşik arap emirlikleri türkiye depremzede hurma deprem bölgesi ramazan

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