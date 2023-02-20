BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere şu ana kadar 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere şu ana kadar 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi

BAE haber ajansı WAM, Türkiye'ye 42, Suriye'ye 76 sefer olmak üzere toplam 118 uçakla, gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 3 bin 375 ton malzeme ulaştırıldığını kaydetti.

Yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderiliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açılan resmi "Sahem Platform" adlı kampanyaya 1 milyon 711 bin kişinin katkısıyla yaklaşık 111 milyon dolar bağış toplandığı ve yardım kampanyasının devam ettiği belirtildi.