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17 Şubat 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 10:45:00

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 91 yardım uçağı gönderdi

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye 91 yardım uçağı yolladı.

BAE Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar Türkiye ve Suriye'ye toplam 91 yardım uçağının gönderildiği aktarılan paylaşımda, böylece yıkıcı depremlerden etkilenen her iki ülkeye toplam 2 bin 549 ton insani yardım malzemesinin yollandığı ifade edildi.

BAE resmi ajansı WAM, dün itibarıyla 34 Türkiye'ye, 44 Suriye'ye olmak üzere toplam 78 yardım uçağının gönderildiğini duyurmuştu.

BAE'DEN TÜRKİYE'YE DEPREM YARDIMLARI

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve BAE Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında, tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirilmişti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (Yaklaşık 942 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu.

BAE, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yataklı sahra hastanesini de depremden etkilenenlerin hizmetine sunmuştu.

Etiketler : birleşik arap emirlikleri bae türkiye suriye yardım uçağı deprem

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