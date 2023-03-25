BAE, depremzedeler için 236 uçak yardım malzemesi gönderdi!

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25 Mart 2023 Cumartesi 21:43:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 21:43:00

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 236 uçak yardım malzemesi gönderdi

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 236 uçakla yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak amacıyla başlatılan "Yiğit Süvari 2" Operasyonu'na ilişkin bilgi paylaşıldı.

Depremzedelere yönelik yardımların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 236 uçakla 7 bin 656 ton yardım malzemesinin ulaştırıldığı aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne ait Sahem Platformu'nun verilerine göre, Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan bağışlar 131,1 milyon dolara ulaştı.

Kampanya için şu ana kadar 3 milyon 190 bin 497 kişi bağışta bulundu.

Suudi Arabistan, 14 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 16. yardım uçağını gönderdiğini duyurmuştu.

Etiketler : BAE Savunma Bakanlığı Suudi Arabistan Depremzede

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