BAE lideri Zayid el-Nehyan'ın Londra'da emlak baronu olduğu ortaya çıktı
Kaynak: DHA
İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın İngiltere'deki serveti ülkede gündem oldu.
DHA'nın aktardığı habere göre, İngiliz yayın organı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın Londra’da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.
Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan’ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.
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