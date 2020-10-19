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19 Ekim 2020 Pazartesi 18:48:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 18:48:00

BAE lideri Zayid el-Nehyan'ın Londra'da emlak baronu olduğu ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın İngiltere'deki serveti ülkede gündem oldu.

DHA'nın aktardığı habere göre, İngiliz yayın organı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın Londra’da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.

Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan’ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.

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