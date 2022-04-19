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19 Nisan 2022 Salı 18:13:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 18:14:00

BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla ilgili olarak İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

BAE'nin Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Rim el-Haşimi, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi Liselott Andersson'u bakanlığa çağırarak, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla ilgili ülkesinin protestosunu iletti.

BAE'nin dinleri rencide eden tüm uygulamaları reddettiğini belirten Bakan Haşimi, dini sembollere ve kutsallara saygı duyulması ve provokasyonlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Haşimi ayrıca dünyanın hoşgörünün yayılmasına ve nefret ile aşırılıktan uzaklaşılmasına ihtiyaç duyduğu bir zamanda bu tür uygulamaların yalnızca daha fazla gerginliğe neden olduğunu kaydetti.

BAE Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuna tepki gösterilmiş, "nefret söyleminden kaçınılması, dinlere ve kutsallara hakaret etmekten uzak durulması" çağrısı yapılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirmişti.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taş atmıştı.

Bu bölgelerde çıkan olaylarda, 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.

Etiketler : BAE Paludan İsveç büyükelçi
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